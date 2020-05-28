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Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, – НАН

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В НАН заявили, что Украина прошла пик коронавируса
В НАН заявили, что Украина прошла пик коронавируса / Иллюстративное фото

Вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний считает, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Но он подчеркнул, что если бы карантин ввели хотя бы на неделю позже, заболеваемость была бы значительно выше.

Если бы Украина ввела карантин на неделю позже, то заболеваемость коронавирусом в стране была бы выше в 3-4 раза, рассказал академик Анатолий Загородний во время пресс-конференции, сообщает УНН.

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По его словам, прогноз, который обнародовала НАН 13 марта, был довольно успешным и оправдался.

Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, – пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая,
– сказал Завгородний.

Ученый отметил, что сейчас Украина выходит на уменьшение ежедневного количества больных, следовательно вышла из пике. Несмотря на это, склон пока остается пологим.

 

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Наука Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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