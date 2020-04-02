Украина – в лидерах антирейтинга по тестированию на COVID-19: детали

В США, Южной Корее и Италии на наличие коронавируса протестовали сотни тысяч людей, а в Украине– почти 3 тысячи. И это даже несмотря на территориальную близость к очагам распространения коронавируса, а также массовое возвращение заробитчан из Италии. Подробнее о дефиците тестов в Украине – читайте в материале 24 канала.

По состоянию на 2 апреля, в Украине зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусом. Впрочем, по мнению вирусологов, эта цифра может быть значительно большей.

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Председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис в своем Фейсбуке написал, что в регионе около 5000 инфицированных. Однако неизвестно, какая ситуация на самом деле. Медики отметили, что реальное количество больных можно проверить только массовым тестированием. Хотя первый случай болезни в Украине зафиксировали еще 3 марта, закупки тестов начали лишь за две недели.

Из Китая в Украину доставили более 520 тест-систем для ПЦР и 250 тысяч – экспресс-тестов. В Минздраве пока не знают, сколько их сейчас в стране.

Думаю, на следующей неделе уже у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории,

– сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине протестовали почти 3 тысячи человек. Однако в Италии – больше, чем 200 тысяч, а в Южной Корее – больше, чем 300. В ВОЗ рассказали: пока диагностика – единственный действенный способ противостоять вирусу.

ЮНИСЕФ и ВОЗ призывают Минздрав Украины делать больше тестов. Только так мы можем знать, кто болеет и в каком они состоянии. Поэтому нам нужно больше тестов и персонал, который умеет их проводить,

– отметила глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

В Украине даже наличие симптомов и обращение к врачу не гарантируют доступ к тестированию. В отечественной аптечной сети экспресс-тесты пока тоже не продают, в отличие от интернета.

Вероятно, что качество таких тестов покупателей не беспокоит, собственно, как и чиновников. Несколько украинских городов приобрели китайские экспресс-тесты, от которых отказались в странах Европы. Испанские микробиологи сообщили: первые 9 тысяч тестов из партии имеют чувствительность только 30% при необходимых 80%.

Когда первые экспресс-тесты пришли в Тернополь и этим похвастался мэр, на этих коробках было то же название фирмы, от продукции которой отказались в Испании и Грузии,

– рассказал журналист и общественный активист Назарий Наджога.

Впрочем, отечественная Гослекслужба эту медицинскую продукцию не запретила, поэтому ее будут использовать в Украине. Кроме этого, массовое экспресс-тестирование наконец началось в городах. В частности, во Львове. Там проверяют водителей общественного транспорта, работников коммунальных соцслужб и медиков.



Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала