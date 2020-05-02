Украина избежала итальянского сценария, – Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.
Об этом заместитель главы Минздрава написал в фейсбуке 1 мая.
Обратите внимание Выдыхать рано: Ляшко объяснил, готова ли Украина к выходу из карантина
Ляшко напомнил, что карантин в Украине ввели не для того, чтобы инфицированных коронавирусом вообще не было, а для того, чтобы система здравоохранения страны могла эффективно работать в условиях эпидемии.
Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей – кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять,
– подчеркнул он.
По мнению чиновника, два месяца карантина дали положительный результат, а если бы его не было, то медикам пришлось бы делать тяжелый выбор – спасать "40-летнего или 70-летнего".
Коронавирус в Украине: сколько больных COVID-19
- По состоянию на 1 мая в Украине подтвердили 10 861 случай инфицирования коронавирусом.
- За сутки обнаружили 455 новых случаев инфицирования
- Летальных случаев – 272.
- Больше всего больных в Черновицкой области и в Киеве.
Карантин: почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала