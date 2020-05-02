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Украина избежала итальянского сценария, – Ляшко

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Виктор Ляшко считает, что итальянского сценария Украина избежала
Виктор Ляшко считает, что итальянского сценария Украина избежала / Коллаж 24 канала

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что благодаря своевременному введению и соблюдению карантина Украине удалось избежать развертывания плохого сценария эпидемии COVID-19, который воплотился в Италии.

Об этом заместитель главы Минздрава написал в фейсбуке 1 мая.

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Ляшко напомнил, что карантин в Украине ввели не для того, чтобы инфицированных коронавирусом вообще не было, а для того, чтобы система здравоохранения страны могла эффективно работать в условиях эпидемии.

Мы стремились не допустить повторения ситуации Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей – кому оказывать медицинскую помощь, а кому не предоставлять,
– подчеркнул он.

По мнению чиновника, два месяца карантина дали положительный результат, а если бы его не было, то медикам пришлось бы делать тяжелый выбор – спасать "40-летнего или 70-летнего".

Коронавирус в Украине: сколько больных COVID-19

  • По состоянию на 1 мая в Украине подтвердили 10 861 случай инфицирования коронавирусом.
  • За сутки обнаружили 455 новых случаев инфицирования
  • Летальных случаев – 272.
  • Больше всего больных в Черновицкой области и в Киеве.

коронавирус
Карантин: почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Новости Украины
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