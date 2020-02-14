Украина на первом месте по распространению фейков о коронавирусе

Информация о распространении китайского коронавируса стал идеальной платформой для прокремлевских медиа для распространения фейковых новостей.

Так, одни из дезинформативних новостей прокремлевских СМИ носят громкие заголовки такие как "Коронавирус – американское оружие массового уничтожения, направленное против Китая, и разработанное одной из военных лабораторий США", "Билл Гейтс и Сорос спонсируют коронавирус" и "Вирус был создан в британских лабораториях, и он целенаправленно атакует китайцев". Об этом написала Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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Тема коронавируса резонансная, тревожная и сложная. Однако, по словам бывшей и.о. Минздрава, для прокремлевских платформ похожие темы – "прекрасная возможность, чтобы генерировать фейки в промышленных масштабах с целью запугивания и распространения дезинформации".

По данным анализа EUvsDisinfo, вспышка коронавируса была топ-темой российских новостных ресурсов RT и Sputnik, как и многих достоверных медиа. Но новости прокремлевских изданий существенно отличаются от сообщений, опубликованных надежными источниками.

Супрун вспомнила, что иногда новости прокремлевских рупоров публикуют столь фантастические теории относительно коронавируса, которые напоминают сценарии голливудского кино. Но никаких доказательств этих теорий нет.

Их месседжи отличаются большим количеством умышленного искажения информации, а также включают сообщение, которые "играют" на человеческих эмоциях – вызывают страх, неуверенность, сомнения, одновременно подпитывают мифические связи коронавируса и теорий заговора,

– заявила Ульяна Супрун.

Распространение дезинформации о коронавирусе происходит на фоне других фейковых информационных кампаний. Одна из них касается Польши как мишени для проведения дезинформационной кампании по Второй мировой войне.

Пропаганда прокремлевских медиа в Украине

Издание StopFake.org опубликовало статью интернет-издание Украина.ру под названием "Китайский коронавирус был спрогнозирован Нострадамусом". К слову, интернет-портал новостей Ukraina.ru работает из Москвы с июня 2014 года и является частью российского государственного медиахолдинга "Россия Сегодня", генеральным директором которого является пропагандист Дмитрий Киселев.

То есть Украина.ру – это действительно контролируемый Кремлем пропагандистский проект, ориентированный на аудиторию в Украине, которая является мишенью прокремлевской дезинформации.

Таким образом новость о пророчестве Нострадамуса становится небольшой частью масштабной кампании, целью которой является посеять сомнения, страх и смятение в Украине.

Такого рода изданиями в Украине является не только "Ukraina.ru". Ульяна Супрун рекомендует противодействовать лжи и дезинформации, читая только доверенные источники, проверять всю информацию и всегда руководствоваться критическим мышлением.

Прокремлевские СМИ распространяют фейки в Украине

В Euvsdisinfo.eu также опубликовали пятерку стран, в которых больше всего распространяется дезинформация о китайском коронавирусе. В список попала Украина.



Инфографика издания Euvsdisinfo.eu

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