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Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса: чем это грозит

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Будет ли в Украине вакцина от коронавируса / Иллюстративное фото

Врач-вирусолог Алла Мироненко объяснила негативные последствия того, что в Украине не разрабатывают вакцину против COVID-19.

Своими размышлениями Алла Миронюк поделилась в интервью с журналистами 24 канала.

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Миронюк пояснила, что Украина не занимается разработкой и созданием вакцин. Она сомневается, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь не видит такой инициативы со стороны политиков. Зато такая ситуация ставит Украину в неудобное положение, ведь ей придется зависеть от тех, кто согласится продать вакцину от COVID-19.

Мы будем зависеть от тех, кто нам согласится продать эту вакцину,
– подытожила она.

Сейчас клинические испытания вакцины от коронавируса начали проводить в США и Гонконге. Вирусолог отметила, что нельзя предсказать, дадут ли испытания положительный результат и если дадут, то когда вакцина выйдет на рынок.

Интервью с вирусологом Аллой Миронюк: смотрите видео


Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Вакцинация Новости Здоровье Лечение
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