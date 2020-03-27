Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса: чем это грозит

Врач-вирусолог Алла Мироненко объяснила негативные последствия того, что в Украине не разрабатывают вакцину против COVID-19.

Своими размышлениями Алла Миронюк поделилась в интервью с журналистами 24 канала.

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Миронюк пояснила, что Украина не занимается разработкой и созданием вакцин. Она сомневается, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь не видит такой инициативы со стороны политиков. Зато такая ситуация ставит Украину в неудобное положение, ведь ей придется зависеть от тех, кто согласится продать вакцину от COVID-19.

Мы будем зависеть от тех, кто нам согласится продать эту вакцину,

– подытожила она.

Сейчас клинические испытания вакцины от коронавируса начали проводить в США и Гонконге. Вирусолог отметила, что нельзя предсказать, дадут ли испытания положительный результат и если дадут, то когда вакцина выйдет на рынок.

Интервью с вирусологом Аллой Миронюк: смотрите видео



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