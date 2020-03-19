Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

И.о. директора ГП Укрспирт Сергей Блескун

“Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Считаем недопустимой ситуацию, если бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы”.