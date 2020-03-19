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Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

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Предприятие Укрспирт приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение приняли в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.

Об этом сообщил  и.о. директора ГП Укрспирт Сергей Блескун.

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И.о. директора ГП Укрспирт Сергей Блескун
“Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Считаем недопустимой ситуацию, если бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы”.

Он также добавил, что экспорт спирта будет восстановлен после полного обеспечения внутреннего рынка.


Данные о смертности от коронавируса /Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина Укрспирт
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