Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса
Предприятие Укрспирт приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение приняли в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.
Об этом сообщил и.о. директора ГП Укрспирт Сергей Блескун.
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И.о. директора ГП Укрспирт Сергей Блескун
“Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Считаем недопустимой ситуацию, если бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было бы”.
Он также добавил, что экспорт спирта будет восстановлен после полного обеспечения внутреннего рынка.
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