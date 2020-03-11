Украина отменит авиасообщение с Италией
Украина из-за эпидемии коронавируса приостанавливает авиасообщение с Италией. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Украины.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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По его словам, об этом решении Кабмина сообщили авиакомпании, они уже предпринимают все меры, чтобы его реализовать.
Премьер-министр Денис Шмигаль
“Решение было принято 11 марта, это фактически отмена авиасообщения с Италией. Но дальше мы будем следить за другими странами, и список может расшириться. Мы можем рекомендовать авиакомпаниям прекратить авиасообщение”.
Также он добавил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49, а остальные будут закрыты.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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