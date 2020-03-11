Украина отменит авиасообщение с Италией

Украина из-за эпидемии коронавируса приостанавливает авиасообщение с Италией. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также на тему: Шмигаль рассказал, ограничат ли передвижение внутри Украины из-за коронавируса

По его словам, об этом решении Кабмина сообщили авиакомпании, они уже предпринимают все меры, чтобы его реализовать.

Премьер-министр Денис Шмигаль “Решение было принято 11 марта, это фактически отмена авиасообщения с Италией. Но дальше мы будем следить за другими странами, и список может расшириться. Мы можем рекомендовать авиакомпаниям прекратить авиасообщение”.

Также он добавил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49, а остальные будут закрыты.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.