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Украина отменит авиасообщение с Италией

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Кабмин отменил авиасообщение с Италией / 24 Канал

Украина из-за эпидемии коронавируса приостанавливает авиасообщение с Италией. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, об этом решении Кабмина сообщили авиакомпании, они уже предпринимают все меры, чтобы его реализовать.

 
Премьер-министр Денис Шмигаль
“Решение было принято 11 марта, это фактически отмена авиасообщения с Италией. Но дальше мы будем следить за другими странами, и список может расшириться. Мы можем рекомендовать авиакомпаниям прекратить авиасообщение”.

Также он добавил, что с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49, а остальные будут закрыты.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
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