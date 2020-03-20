Украина получила первую партию экспресс-тестов, изготовленных НАН

Украинские ученые в короткие сроки смогли изготовить экспресс-тесты для выявления коронавируса Covid-2019. Первая партия уже поступила в Минздрав и вскоре поступит в больницы.

Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать,

– сказал Зеленский.

Кроме того, в ближайшие 48 часов ожидается прибытие в Украину из Китая 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые распределят по всем больницам Украины, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок, которые поступят в аптеки, 10 тысяч масок повышенной защиты для медиков и полиции, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующего вещества.

Видеообращение Владимира Зеленского к украинцам 20 марта:

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