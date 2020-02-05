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Украина получила тест-систему для выявления коронавируса

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Украина получила тест-систему для выявления коронавируса / Getty Images

Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса, от которого зафиксировано 493 смерти.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины на странице в Фейсбуке. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса.

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"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне ... В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от ВОЗ и закупка за средства государственного бюджета", – говорится в сообщении.

Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующие эпидемиологическому и клиническому определению болезни, говорится в рекомендациях ВОЗ.

Ранее на брифинге директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский сказал, что полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Но в ближайшее время ожидается дополнительная постача тест-систем для выявления коронавируса.

По состоянию на 5 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного случая новой коронавирусной инфекции.

"В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий с ним", – пишет пресс-служба.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина
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