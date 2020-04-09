Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток для борьбы с коронавирусом
Гуманитарную помощь Украине в виде 320 тысяч таблеток предоставят компании "Санофи" и "Сандоз".
Таблетки содержат действующее вещество гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19, сообщает Министр здравоохранения Максим Степанов.
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Этого хватит на лечение более 22 тысяч пациентов. Оно будет бесплатным для пациентов, нуждающихся в нем по медицинским показаниям.
Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под пристальным наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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