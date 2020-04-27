Украина проконсультируется с ВОЗ о массовом тестировании на антитела

Минздрав Украины консультируется о возможности использования ИФА-тестов. Они обнаруживают антитела у человека, который уже переболел коронавирусной болезнью.

На этой неделе состоятся консультации специалистов Минздрава с учеными из НАН Украины и представителями ВОЗ о целесообразности использования ИФА-тестов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует 24 канал.

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Мы должны четко понимать, что такое ИФА-тесты. Эти тесты выявляют антитела, присутствующие в крови человека, который переболел коронавирусной болезнью. Это очень важный момент, потому что, если у человека есть антитела, то у этого человека есть иммунитет и он уже не является уязвимым с точки зрения COVID-19. Поэтому мы тщательно изучаем этот вопрос,

– пояснил Степанов.

Золотым стандартом для выявления коронавируса, отметил министр, остаются ПЦР-тесты. Украина все больше использует тесты отечественного производителя.

Уже получили 4,5 тысячи ПЦР-систем украинского производства. Каждая ПЦР-система насчитывает около ста тестов. Сегодня еще получим около 160 тысяч тестов. Они прошли экспертизы и полностью соответствуют мировым стандартам,

– заверил министр.

Сейчас, по информации Минздрава, ежедневно проводят 5,5 – 6 тысяч ПЦР-тестирований. В ближайшее время это количество планируется увеличить до 8 – 9 тысяч.

Важно! По состоянию на 27 апреля коронавирусом болеют 9 009 украинцев – из них 220 умерли, еще 864 пациентам удалось выздороветь.



Тесты на выявление коронавируса / Инфографика 24 канала