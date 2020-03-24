Украина провела телемост с Китаем, чтобы перенять опыт в борьбе с коронавирусом

В посольстве Китая открыли телемост, в котором приняли участие посол КНР Фан Сяньжун, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец. В таком формате они разговаривали с ведущими китайскими врачами, чтобы перенять опыт, который станет полезным в борьбе со вспышкой коронавирус.

Об открытии телемоста Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграмм-канале.

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Участники онлайн-встречи договорились, что телемосты между врачами будут проходить регулярно в рабочем порядке.



Телемост Украины с Китаем из-за ситуации с коронавирусом / Фото: Telegram

Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуну. За быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели,

– говорится в сообщении.



Посол Китая Фан Сяньжун, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец / Фото: Telegram

По состоянию на 24 марта, в Украине зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 летальные, а 1 человек выздоровел.

В каких областях Украине зафиксировали коронавирус:

Днепропетровская область – 2;

Донецкая область – 1;

Житомирская область – 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);

Киев – 29;

Киевская область – 29;

Львовская область – 2;

Тернопольская область – 2;

Черновицкая область – 38 (1 летальный и 1 человек выздоровел);

Черкасская – 1.

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