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Украина провела телемост с Китаем, чтобы перенять опыт в борьбе с коронавирусом

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В посольстве Китая открыли телемост, в котором приняли участие посол КНР Фан Сяньжун, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец. В таком формате они разговаривали с ведущими китайскими врачами, чтобы перенять опыт, который станет полезным в борьбе со вспышкой коронавирус.

Об открытии телемоста Денис Шмыгаль рассказал в своем телеграмм-канале.

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Участники онлайн-встречи договорились, что телемосты между врачами будут проходить регулярно в рабочем порядке.


Телемост Украины с Китаем из-за ситуации с коронавирусом / Фото: Telegram

Мы еще в начале борьбы с пандемией, и хотели бы получить советы и навыки, которые получили наши китайские партнеры. Это первая встреча в подобном формате. Хочу поблагодарить КНР и лично посла Фан Сяньжуну. За быструю реакцию и организацию этого телемоста. Ведь их опыт будет нам особенно нужен в ближайшие 2 недели,
– говорится в сообщении.


Посол Китая Фан Сяньжун, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Минздрава Илья Емец / Фото: Telegram

По состоянию на 24 марта, в Украине зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом, из которых 3 летальные, а 1 человек выздоровел.

В каких областях Украине зафиксировали коронавирус:

  • Днепропетровская область – 2;
  • Донецкая область – 1;
  • Житомирская область – 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковская область – 5 (1 летальный);
  • Киев – 29;
  • Киевская область – 29;
  • Львовская область – 2;
  • Тернопольская область – 2;
  • Черновицкая область – 38 (1 летальный и 1 человек выздоровел);
  • Черкасская – 1.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Илья Емец Лечение Денис Шмыгаль Китай
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