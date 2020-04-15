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Украина увеличит количество тестирований на COVID-19 и закупит 838 аппаратов ИВЛ

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ПЦР-тесты в Украине / Getty Images

Максим Степанов сказал, что сейчас Украина полностью обеспечена тестами ПЦР для диагностики коронавируса. В первую очередь их проводят тем, кто имеет симптомы COVID-19.

Украина имеет примерно 200 тысяч ПЦР-тестов, сообщил министр здравоохранения во время брифинга.

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Степанов отметил, что ПЦР-тестирование проходят, в первую очередь, те люди, у которых есть соответствующие симптомы COVID-19.

Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. Сейчас у нас около 200 тысяч ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется: мы закупаем их в Китае, Южной Корее, мы начали производство собственных украинских ПЦР-тестов. Поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены,
– подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того он добавил, что в Украине ежедневно увеличивают количество тестирований.

Что известно о ПЦР-тестах?Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена его точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 гривен, тогда как зарубежные аналоги стоят 370 – 450 гривен.

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Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

Также Степанов отметил, что Украина закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких за средства кредита Европейского инвестиционного банка.

Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий совместно с Министерством здравоохранения. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ,
– сказал Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что Минздрав изучает возможности использования и закупки аппаратов ИВЛ украинского производства.

Степанов также сообщил, что Украине удалось привлечь 135 миллионов долларов от Всемирного банка.

На что потратят деньги со Всемирного банка:

  • 20 миллионов долларов пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для борьбы с коронавирусом;
  • 15 миллионов долларов-на дополнительное финансирование медучреждений, участвующих в выявлении и лечении COVID-19.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Тесты на коронавирус Здоровье Коронавирус в Украине Деньги Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Всемирный банк
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