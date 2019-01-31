Украина возглавила европейский антирейтинг по смертности из-за неправильного питания

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Вредная еда
Вредная еда / pixabay.com

Немецкие ученые составили рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за сердечно-сосудистые заболеваний, связанных с неправильным питанием. Украина на первой строчке.

В 2016 году смертность в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных неправильным питанием, составила 349 человек на 100 тысяч населения, говорится в результатах исследования Йенского университета имени Фридриха Шиллера, передает European Journal of Epidemiology.

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Ученые проводили исследование по заказу Всемирной организации здравоохранения. Они проанализировали данные 51 страны европейского региона ВОЗ (вместе с Турцией, Израилем, а также постсоветскими государствами, которые географически расположены в Азии) за период с 1990 по 2016 год.

Уровень смертности в Украине из-за неправильного питания составил 38,2% от всех смертей. Это самое высокое число в Восточной Европе и четвертое среди всех исследованных стран.

Хуже дела обстоят только в Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. А следом за Украиной идут Молдова, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Россия и Грузия.

Из 15 бывших советских республик в первую двадцатку попали 14.

Смертність від неправильного харчування

Рейтинг смертности от неправильного питания

Ученые отмечают, что Наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых болезней вызвали диеты с низким уровнем потребления цельнозерновых продуктов, орехов, семян, овощей, фруктов, бобовых, омега-3 жирных кислот, а также с высоким уровнем потребления натрия (в первую очередь соли).

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Теги: Здоровое питание Здоровье рейтинги
Источник: 24 Канал
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