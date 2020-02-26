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Украина закупит непроверенные тест-системы на коронавирус российского происхождения, – Устинова

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Тестирование на коронавирус / censor.net.ua

Украина собирается тестировать украинцев на коронавирус Covid-2019 непроверенными тест-системами, российского происхождения.

Об этом сообщила экс-нардеп Александра Устинова на своей странице Facebook.

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По ее словам название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения. Вот только в решении СНБО намеренно сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя.

 
Экс-нардеп Александра Устинова
"Вместо "Диаген" написали "Диаген", а вместо Ярыш – Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса".

Устинова отметила, что эта компания не имеет никакого отношения к производству тест-систем. И официальное лицо компании – Александр Коляда – лишь ширма.

Компанией "ДиАген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировали это все в спальном районе Киева,
– подчеркнула она.

По информации, которая есть у Александры Устиновой, настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине. В регионы уже направили письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тысяч гривен и реагенты российского происхождения "Реверта-L" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.

 
Экс-нардеп Александра Устинова
"Эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах, ведь их пока не обнаружено, а зарубежные партнеры образцы для тестирования пока не предоставили. Итак, нам с вами сейчас в виде украинского производителя пытаются втюхать никому неизвестные, не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след .

В этой ситуации экс-нардеп обвиняет нового заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева – бывшего соратника Николая Азарова. Также она опубликовала фото документов, подтверждающих эту информацию.

 

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Новости России СНБО Лечение
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