Украина закупит непроверенные тест-системы на коронавирус российского происхождения, – Устинова
Украина собирается тестировать украинцев на коронавирус Covid-2019 непроверенными тест-системами, российского происхождения.
Об этом сообщила экс-нардеп Александра Устинова на своей странице Facebook.
Также по теме: Коронавирус: как украинцев будут проверять новыми тест-системами
По ее словам название компании, в которой собираются закупать тест-системы для украинцев, вроде украинского происхождения. Вот только в решении СНБО намеренно сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя.
Устинова отметила, что эта компания не имеет никакого отношения к производству тест-систем. И официальное лицо компании – Александр Коляда – лишь ширма.
Компанией "ДиАген" владеет компания "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад. Она зарегистрирована на подставное лицо – бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд. Зарегистрировали это все в спальном районе Киева,
– подчеркнула она.
По информации, которая есть у Александры Устиновой, настоящие бенефициары из Российской Федерации уже с понедельника находятся в Украине. В регионы уже направили письмо от компании о готовности продавать тест-системы по 6 тысяч гривен и реагенты российского происхождения "Реверта-L" и "РИБО-преп", производства компании AmpliSens, РФ.
В этой ситуации экс-нардеп обвиняет нового заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева – бывшего соратника Николая Азарова. Также она опубликовала фото документов, подтверждающих эту информацию.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Выбор редакции
-
Заместитель министра здравоохранения и депутат парламента Ирана заболели коронавирусом25 февраля , 15:06
-
Панику раздули СМИ: украинка из Италии рассказала, что там на самом деле происходит24 февраля , 21:23
-
Украинское консульство в Милане прекращает обслуживание граждан из-за коронавируса24 февраля , 20:04