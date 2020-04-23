Украина занимает первое место по заболеваемости медиков на COVID-19, – эпидемиолог
Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин заявил, что Украина занимает первое место по заболеваемости медицинских работников на коронавирус.
Об этом Александрин сообщил в политическом ток-шоу "Право на власть".
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Добавим, что только за последние сутки в Украине подтвердили 123 новых случаев заражения медиков на COVID-19. Всего в Украине уже 1368 работников медицинской сферы заболели COVID-19.
Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю обратился к главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, почему он никогда не заходил в медицинские учреждения в зоне высокого риска в респираторе, в то время как медики одеты в хирургические маски.
"Украина занимает первое место по заболеваемости медицинских работников коронавирусной инфекцией", – сказал Александрин.
По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, зато победили недуг – 504 украинца.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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