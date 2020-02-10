Украинцам, которые не согласятся на карантин, откажут в эвакуации из Уханя
Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из китайского города Ухань, где самая большая вспышка коронавируса.
Об этом на брифинге рассказал и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
Также по теме: Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере
Он отметил, что эвакуация состоится 11 февраля. Экипаж рейса будет иметь костюмы биологической защиты. Но информация о перевозчике и эвакуации будет известна вечером 10 февраля.
Сейчас на карантин согласился 51 человек, среди них – один ребенок. Но цифры будут меняться, потенциально это 150-200 человек.
Однако он отмечает, что место для эвакуации еще определяют.
Кузин рассказал, что ко всем людям будут применяться ограничительные меры, даже если у них нет симптомов вируса. Также для эвакуированных выделят дополнительные автобусы, которые отвезут их от самолета к месту карантина.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.