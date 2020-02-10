Украинцам, которые не согласятся на карантин, откажут в эвакуации из Уханя

Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из китайского города Ухань, где самая большая вспышка коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Он отметил, что эвакуация состоится 11 февраля. Экипаж рейса будет иметь костюмы биологической защиты. Но информация о перевозчике и эвакуации будет известна вечером 10 февраля.

Сейчас на карантин согласился 51 человек, среди них – один ребенок. Но цифры будут меняться, потенциально это 150-200 человек.

Однако он отмечает, что место для эвакуации еще определяют.

И.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин "Сейчас рассматривается две локации санитарно-курортного типа в Киевской области. Также министерство обороны предлагает свои варианты. Возможно, это будет другой вариант локации".

Кузин рассказал, что ко всем людям будут применяться ограничительные меры, даже если у них нет симптомов вируса. Также для эвакуированных выделят дополнительные автобусы, которые отвезут их от самолета к месту карантина.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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