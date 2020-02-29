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Украинцам во Франции советуют не посещать некоторые регионы

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Коронавирус во Франции

Посольство Украины во Франции предостерегло украинцев соблюдать рекомендации

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

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Так, украинцам, особенно людям, которые есть в группе риска, то есть пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, советуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.

В случае повышенной температуры или симптомов простуды следует ограничить передвижения и обращаться в медучреждения.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить 15. Информационная помощь относительно коронавируса предоставляется по телефону “горячей линии” 0800 130 000 (звонок бесплатный)", – говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендовали зарегистрироваться в системе Друг на сайте МИД Украины.

Что известно о других зараженных коронавирусом во Франции:

  • Во Франции зафиксировали вторую смерть от коронавируса, а также три новых случая заболевания.
  • Второй инфицированный пациент – 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации города Амьен.
  • Третий – 36-летний мужчина, госпитализированный в Страсбурге. Он вернулся из Италии и не имеет серьезных симптомов.
  • Коронавирус также обнаружили у женщины, которая вернулась в Париж из Китая.

Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

 

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Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Здоровье Медицина МИД Украины Новости Франции Новости Здоровье Здоровая жизнь
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