Украинцам во Франции советуют не посещать некоторые регионы

Посольство Украины во Франции предостерегло украинцев соблюдать рекомендации

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Читайте также: во Франции два человека умерли от коронавируса

Так, украинцам, особенно людям, которые есть в группе риска, то есть пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, советуют избегать регионов Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes, избегать контактов с больными, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей и соблюдать личную гигиену.

В случае повышенной температуры или симптомов простуды следует ограничить передвижения и обращаться в медучреждения.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить 15. Информационная помощь относительно коронавируса предоставляется по телефону “горячей линии” 0800 130 000 (звонок бесплатный)", – говорится в сообщении.

Также украинцам рекомендовали зарегистрироваться в системе Друг на сайте МИД Украины.

Что известно о других зараженных коронавирусом во Франции:

Во Франции зафиксировали вторую смерть от коронавируса, а также три новых случая заболевания.

Второй инфицированный пациент – 55-летний француз находится в тяжелом состоянии в реанимации города Амьен.

Третий – 36-летний мужчина, госпитализированный в Страсбурге. Он вернулся из Италии и не имеет серьезных симптомов.

Коронавирус также обнаружили у женщины, которая вернулась в Париж из Китая.

Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.