В Украине начали тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19 и по состоянию на 30 мая уже провели 6 300 таких тестов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая, пишет 24 канал.

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В Украине стартовало ИФА-тестирование

При проведении ИФА-тестирования выявляют антитела у человека коронавирусной инфекции. То есть тест покажет, переболел ли человек COVID-19 или нет,

– рассказал Степанов.

ИФА-тестирование проводят децентрализовано, в частности, в областных и районных больницах, которые имеют соответствующие лаборатории.

По словам министра, отныне данные о количестве таких тестирований за сутки будут включать в общую статистику Минздрава по COVID-19.

Сколько тестов на антитела уже провели

Так, за прошедшие сутки в Украине провели около 6 300 таких тестов.

В то же время министр отметил, что теперь на брифингах Минздрав ежедневно будет озвучивать также количество проведенных ИФА-тестов.

Что такое ИФА-тест?Иммуноферментный анализ (ИФА) – это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов, путем реакции антиген-антител.