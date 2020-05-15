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Украинцев усиленно будут тестировать на коронавирус: Зеленский подписал закон

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Украинцев усиленно будут тестировать на коронавирус: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех людей с симптомами коронавируса нового типа, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Закон также касается медиков, правоохранителей и других работников, привлеченных к противоэпидемическим мероприятиям.

Закон позволяет привлечь к противодействию коронавирусу врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории – их будут привлекать на волонтерских началах. Об этом говорится на сайте главы государства.

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Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США,
– говорится в тексте закона.

Закон также предусматривает выплату в размере 50 процентов средней заработной платы людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции.

Но в случае лечения или самоизоляции медицинских работников, их выплата по временной нетрудоспособности составит в размере 100 процентов средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кроме того, ранее в Минздраве сообщили, что проводят подготовку к утверждению алгоритма массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Як відрізняються тести на коронавірус
Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Тесты на коронавирус Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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