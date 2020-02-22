Украинцев из поезда "Киев-Москва" будут дополнительно проверять на коронавирус на границе

Украинцев, которые были в общем вагоне в поезде "Киев-Москва" с китаянкой, которую заподозрили в наличии коронавируса, на границе с Украиной будут дополнительно обследовать.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Читайте также: В России госпитализировали 5 украинцев с подозрением на коронавирус

Украинские власти зафиксировали фамилии граждан, которые выезжали в вагоне с китаянкой с симптомами респираторного заболевания.

По словам Геращенко, если эти люди будут возвращаться в Украину, то им надо предупредить на границе, что они были именно в том вагоне, чтобы их дополнительно обследовали.

"Кроме того, пограничники будут фиксировать факт возвращения тех граждан, контактировавших с этой гражданкой Китая", – отметил заместитель министра внутренних дел Украины.

Что известно о скандале, связанном с вагоном в поезде "Киев-Москва"?

Гражданка Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде "Киев – Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Всего в вагоне было 24 человека – 22 пассажира и два проводника.

Среди людей было 11 украинцев: пятеро из которых также были госпитализированы, а остальные шестеро пока находятся в отцепленном вагоне, где обеспечено питание, отопление и санитарные условия.

Впоследствии российская сторона сообщила, что китаянка не больна коронавирусом. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет издание УНН, заявил, что все, кто находился в закрытом на карантин вагоне поезда "Москва-Киев", здоровы.



Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье