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Украинцев эвакуируют из Италии и Словении 15 марта

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Украина планирует эвакуировать своих граждан из итальянского города Тревизо 15 марта. Еще один специальный рейс отправят в Словению.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге заявил, что подобные мероприятия будут осуществлять регулярно.

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Заметим, что ранее правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Словения Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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