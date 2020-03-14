Украинцев эвакуируют из Италии и Словении 15 марта

Украина планирует эвакуировать своих граждан из итальянского города Тревизо 15 марта. Еще один специальный рейс отправят в Словению.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге заявил, что подобные мероприятия будут осуществлять регулярно. Обратите внимание МАУ запускает дополнительные рейсы, чтобы вернуть украинцев домой Заметим, что ранее правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии. Новость дополняется...