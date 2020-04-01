Украинцев, которые откажутся от обсервации, не будут пускать в страну, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что правительство работает над тем, чтобы в государстве было достаточно мест для обсервации украинцев, вернувшихся из-за рубежа. А те, кто откажется от обязательной обсервации, не смогут вернуться в Украину.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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Мы работаем над тем, чтобы обеспечить граждан местами для обязательной обсервации граждан Украины, которые возвращаются из-за границы.

Без обсервации возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для здоровья миллионов других граждан.

Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями, отметил Зеленский.

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