Украинцев поместили на карантин в Молдове: они были в самолете с женщиной, больной коронавирусом

Власти Молдовы отправили на карантин 45 пассажиров рейса Милан – Кишинев. Дело в том, что эти люди находились рядом с инфицированной коронавирусом женщиной. Среди них есть украинцы.

Так, эта женщина самовольно покинула больницу в Италии, не сообщила никому о своем состоянии, и отправилась в Молдову. После этого властям пришлось искать контакты пассажиров, которые находились в непосредственной близости к месту, где сидела женщина. Об этом информирует Newsmaker.

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Всех их попросили в течение 14 дней не покидать дома. Кроме того, этим людям ограничили выезд за пределы Молдовы. Сколько украинцев среди них – пока неизвестно.

Вместе с тем, в Минздраве Молдовы отметили, что состояние женщины, у которой был обнаружен коронавирус, стабильно тяжелое. Она обратилась в итальянскую больницу 29 февраля с высокой температурой, а 4 марта ее состояние ухудшилось.

Через несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам,

– рассказала глава Минздрава Молдовы Виорика Думбревяну.

Между тем премьер-министр страны назвал поведение инфицированной женщины безответственным.

Коронавирус в цифрах / инфографика 24 канала