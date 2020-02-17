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Украинцев после эвакуации из Уханя будет охранять полиция и Нацгвардия

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Украинцев после эвакуации из Уханя, где зародился коронавирус, будет охранять полиция и Нацгвардия / Getty Images

Обсерваторы, куда завезут украинцев и иностранных граждан после эвакуации из китайского Уханя, будут под круглосуточной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, отметив, что в карантинную зону доставят около 100 человек, включая членов экипажа самолета, медиков, спасателей, таможенников и пограничников, которые будут сопровождать и обслуживать эвакуированных украинцев.

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"Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции", – сообщила Скалецкая..

Самолет и наземный транспорт, которым будут перевозить эвакуируемых и членов команды, пройдут дезинфекционную обработку.

Также заместитель Скалецкой Виктор Ляшко добавил, что Минздрав не распространяет информацию о местонахождении обсерваторов, чтобы избежать паники среди местного населения. В Украине есть два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

 
Что известно об эвакуации украинцев из Уханя?

Эвакуация граждан Украины должна была состояться во вторник, 11 февраля. Однако за несколько часов до вылета украинцам сообщили о переносе даты без четких подробностей. Впоследствии стало известно, что ее проведут 19 февраля.

Перед эвакуацией китайские медики осмотрят всех желающих вернуться в Украину, а на борт пустят только здоровых граждан. Украинцев, а теперь и аргентинцев, будет сопровождать бригада врачей, которые потом останутся с эвакуированными в изоляции.

Последние новости о коронавирус covid–2019:

  • По состоянию на 17 февраля, от китайского коронавирус умерло 1 775 человека. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру.
  • За пределами материкового Китая зафиксировали 5 смертей от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии, во Франции и на Тайване.
  • Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

Правда и мифы о коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Китай Коронавирус 2020 Лечение
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