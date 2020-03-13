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Украинцев в Польше будут бесплатно лечить от коронавируса

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Всем украинцам, находящимся в Польше, предоставят бесплатные тесты на выявление коронавируса и его бесплатное лечение.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли лечение те украинцы в Польше, у которых нет медицинского страхования, передает Укринформ.

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"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечение, которое покрывается из бюджета польского государства", – сказал представитель министра.

По состоянию на 13 марта в Польше зафиксирован 51 случай коронавируса. Сейчас там находятся больше 1 миллиона украинских трудовых мигрантов.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Польши Лечение
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