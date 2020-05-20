Украинцы могут бесплатно получить медицинскую консультацию онлайн: детали

Минздрав Украины и сервис поиска врачей DOC.ua договорились о сотрудничестве и ввели бесплатные медицинские консультации онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения на официальной странице в фейсбуке.

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"Отныне и до 1 июня включительно каждый украинец имеет возможность получить бесплатные медицинские аудиоконсультации от терапевта", – говорится в источнике.

Аудиоконсультации будут проводиться в онлайн-режиме, которые предлагает DOC.ua, и позволяют дистанционно получить профессиональный совет.

Для того, чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно заполнить анкету на сайте DOC.ua и дождаться связи с врачом.

Длительность одного сеанса – 10 мин. Услуга доступна с 08:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

"Для тех, кто хочет пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции, DOC.ua также предлагает услуги онлайн-проверки с помощью специального приложения на собственном сайте или в Telegram и Viber", – добавили в пресс-службе.

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