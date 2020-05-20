Украинцы неоднозначно оценили действия власти в борьбе с COVID-19: результаты опроса

Большинство украинцев считают, что власть успешно противодействует COVID-19 в Украине. Однако ответы многих из респондентов довольно различаются.

Об этом говорится в исследовании "Киевского международного института социологии" (КМИС).

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Так, 51% опрошенных считает, что власть успешно борется с COVID-19 – 6% сказали, что очень успешно, 45% – скорее успешно. Другого мнения 41% респондентов – 26% выбрали вариант скорее не успешно, 15% – полностью не успешно. Но 8% затруднились ответить на вопрос.



Большинство украинцев считают, что власть эффективно борется с коронавирусом / kiis.com.ua

В то же время лишь 16% опрошенных думают, что власть достаточно обеспечила медицинские учреждения, 60% считают наоборот. Только 19% удовлетворены обеспечением медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, 61% – не удовлетворены. Поэтому ответы об успешности борьбы выглядят неоднозначно.

Также, только 23% респондентов считают, что власть успешно предотвращает возможные экономические сложности в Украине, связанные с эпидемией коронавируса. 62% противоположного мнения.

Опрос проводился 14-17 мая через телефонные интервью. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2 тысячи человек, статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

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