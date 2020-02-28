Украинцы из Китая записали трогательную песню про коронавирус: видео и комментарий автора

Четверо украинцев, работающих в Китае, записали трогательную песню о коронавирусе. Таким образом музыканты решили поддержать страну, охваченную болезнью. Композиция "Поверь" звучит на китайском языке.

Подробнее об этом и ситуации в Китае в прямом эфире 24 канала рассказал Тарас Куценко – один из авторов композиции. Он является одним из исполнителей, а также художественным руководителем и дирижером оркестра местной филармонии.

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Город, в котором живет Куценко, находится примерно в 700 километрах от Уханя, в котором вспыхнул коронавирус. По его словам, паники среди местных жителей уже нет. Осталось лишь осознание случившегося в стране.

"Песню я написал, когда началась эпидемия коронавируса. Ее текст подчеркивает, что все в наших руках. Что нам нужно выучить этот урок, который преподнесла природа. А также уважать друг друга, любить свою страну и мир, в котором живем", – пояснил он.

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Украинец отметил, что город, в котором он живет, находится вокруг гор, это оказалось защитой от зоны эпидемии. Но люди постоянно передвигаются по Китаю. Поэтому внимание на это сейчас обращают очень сильно. Правительство города делает все возможное, чтобы вирус не распространялся.

"Наш оркестр и наши дома расположены в защищенной зоне университетского городка. Никакой угрозы для нас уже нет. В городе сейчас уже спокойно, все люди носят защитные маски, почти во всех крупных городах волонтеры проверяют температуру тела", – добавил он.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Отметим, что Куценко является одним из многочисленных волонтеров в Китае, которые согласились измерять местным температуру на улицах и в местах скопления людей. Мужчина рассказал, что эта работа его нисколько не отпугивает.

Я был защищен, в маске. Чего бояться? Это нормально, когда человек болеет и как-то защищает себя. В Украине да и во всем мире есть грипп. И у нас нет такого, как в Китае: когда кто-то болеет там, то сразу надевает маску, чтобы никого не заразить вокруг,

– подчеркнул украинец.

И добавил: говорить о полном сдерживания этой эпидемии пока еще рано. Но все под контролем специалистов и волонтеров, которые работают на улицах и в городах.

"С начала эпидемии мы увидели, как китайцы относятся к нам, к людям. Как они помогают – и психологически, и физически. Я желаю нашей стране такого же отношения к людям", – подчеркнул Куценко.

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