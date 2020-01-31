Украинцы, которые находятся в Китае, хотят эвакуироваться

Часть украинцев, которые сейчас находятся в китайской провинции Хубэй, заявили, что хотят эвакуироваться. Наибольшее количество людей – 56 граждан Украины – сейчас живут в Ухане. Именно в этом городе впервые зафиксировали вспышку опасного коронавируса.

В посольстве Украины в Китае сказали, что следят за ситуацией вокруг опасного вируса и передают всю информацию украинскому МИД, сообщили в "Интерфакс-Украина".

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Также в ведомстве добавили, что по состоянию на 31 января в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев:

56 – в городе Ухане;

1 – в городе Сяньяне;

1 – в городском уезде Чжунсяне;

1 – в городе Ичане.

Те граждане Украины, которые общались с сотрудниками посольства, выразили желание быть эвакуированными на родину. Также они просили способствовать этому.

Что известно об эвакуации украинцев из Китая

Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за вспышки опасного коронавируса. Уже второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе" 31 января. 257 пассажиров привезли из города Санья. Предварительно людей проверили, измерив температуру. Только после этого их допустили в зону пограничного контроля.

Накануне из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.

Смотрите видео: второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе"

Что нужно знать про коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных составляет более 9692 человек по всему миру. 184 человека смогли выздороветь.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае.



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