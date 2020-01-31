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Украинцы, которые находятся в Китае, хотят эвакуироваться

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Украинцы хотят уехать из Китая из-за угрозы коронавируса / racurs.ua

Часть украинцев, которые сейчас находятся в китайской провинции Хубэй, заявили, что хотят эвакуироваться. Наибольшее количество людей – 56 граждан Украины – сейчас живут в Ухане. Именно в этом городе впервые зафиксировали вспышку опасного коронавируса.

В посольстве Украины в Китае сказали, что следят за ситуацией вокруг опасного вируса и передают всю информацию украинскому МИД, сообщили в "Интерфакс-Украина".

К теме: в России два человека заболели коронавирусом

Также в ведомстве добавили, что по состоянию на 31 января в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев:

  • 56 – в городе Ухане;
  • 1 – в городе Сяньяне;
  • 1 – в городском уезде Чжунсяне;
  • 1 – в городе Ичане.

Те граждане Украины, которые общались с сотрудниками посольства, выразили желание быть эвакуированными на родину. Также они просили способствовать этому.

Что известно об эвакуации украинцев из Китая

Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за вспышки опасного коронавируса. Уже второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе" 31 января. 257 пассажиров привезли из города Санья. Предварительно людей проверили, измерив температуру. Только после этого их допустили в зону пограничного контроля.

Накануне из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.

Смотрите видео: второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе"

 

Что нужно знать про коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных составляет более 9692 человек по всему миру. 184 человека смогли выздороветь.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае.

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Факты о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Северин Трач
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Здоровье Лечение Коронавирус 2020 МАУ ВОЗ Китай
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