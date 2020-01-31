Украинцы, которые находятся в Китае, хотят эвакуироваться
Часть украинцев, которые сейчас находятся в китайской провинции Хубэй, заявили, что хотят эвакуироваться. Наибольшее количество людей – 56 граждан Украины – сейчас живут в Ухане. Именно в этом городе впервые зафиксировали вспышку опасного коронавируса.
В посольстве Украины в Китае сказали, что следят за ситуацией вокруг опасного вируса и передают всю информацию украинскому МИД, сообщили в "Интерфакс-Украина".
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Также в ведомстве добавили, что по состоянию на 31 января в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев:
- 56 – в городе Ухане;
- 1 – в городе Сяньяне;
- 1 – в городском уезде Чжунсяне;
- 1 – в городе Ичане.
Те граждане Украины, которые общались с сотрудниками посольства, выразили желание быть эвакуированными на родину. Также они просили способствовать этому.
Что известно об эвакуации украинцев из Китая
Украина эвакуирует своих граждан из Китая из-за вспышки опасного коронавируса. Уже второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе" 31 января. 257 пассажиров привезли из города Санья. Предварительно людей проверили, измерив температуру. Только после этого их допустили в зону пограничного контроля.
Накануне из города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и выкупили большинство товаров из аптек и магазинов.
Смотрите видео: второй борт МАУ с украинцами приземлился в "Борисполе"
Что нужно знать про коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных составляет более 9692 человек по всему миру. 184 человека смогли выздороветь.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили свою деятельность в Китае.