Украинцы, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess, выздоровели

Двое украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, выздоровели.

Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

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"Какая ситуация с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно массмедиа не аплодировало, что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", – заявил Радуцкий в кулуарах парламента.

Добавим, что на территории Украины нет ни одного случая заражения коронавирусом.

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Количество заболевших коронавирусом на судне составляет 621 человек. Это самое высокое число больных за пределами Китая.

19 февраля пассажиры круизного лайнера Diamond Princess начали оставлять его борт после двухнедельного карантина из-за вспышки коронавируса Covid-19.

17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19.

Власть Японии отметила, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, впоследствии сообщили еще о шести людях, которых госпитализировали из-за болезни на коронавирус, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала