Украинцы могут оценить врачей онлайн: как это работает

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С 1 марта в Украине заработала система оценки врачей. Правда, пока только в Киеве. Пользователи электронной медсистемы Helsi, по которой собственно и записываются на прием к врачу, теперь смогут поставить оценку медику и написать ему личный отзыв.

В персональном кабинете пациент может выставить оценку от 1 до 5 за профессионализм и качество обслуживания. А также оставить отзыв, что понравилось, а что могло бы быть и лучше.

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Сначала отзыв будет видеть только врач и руководитель медицинского учреждения. Когда медик наберет не менее 10 оценок – рейтинг станет публичным.

Преимущество в том, что пациенты, которые еще не определились с семейным врачом, смогут увидеть, рекомендуют ли его другие. То же касается и узкопрофильных специалистов.

Семейный врач с двадцатилетним стажем Александр Безгодов объяснил, что это может помочь молодым врачам. Ведь, чем выше рейтинг, тем больше пациентов, а согласно принципу медреформы – больше зарплата.

В Киеве новой функцией пользуются 1,5 миллиона пациентов и им доступны более двух тысяч медиков. Уже позже, после удачного тестирования системы пациенты из других городов, медучреждения которых есть в системе, также смогут оценить врача.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Медицинская реформа Больница Здоровье Медицина
Источник: 24 канал
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