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Украинцы не будут платить благотворительные взносы в больницах – Минздрав

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Украинцы не будут платить благотворительные взносы в больницах – Минздрав / Pixabay

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщила, что пациенты в украинских клиниках с началом реформ на вторичном звене медицинской помощи не должны оплачивать благотворительные взносы.

В интервью изданию "Сегодня" министр Минздрава Зоряна Скалецкая отметила, что врачи не должны требовать неформальные платежи от пациентов, ведь медучреждения, кроме контракта с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), будут иметь возможность получать другие средства за платные услуги.

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Скалецкая добавила, если у пациента потребуют заплатить благотворительные взносы, неформальные платежи – можно оставить жалобу на горячей линии Национальной службы здоровья Украины – 1677.

"Я надеюсь, что неформальные платежи больницы вообще требовать не будут.... Неформальных платежей, благотворительных взносов – не будет... Нет, о сооплате мы не говорим. На самом деле есть несколько моделей, как может дофинансироваться система оказания медицинской помощи. Работа над законопроектами ведется больше в парламенте", – отметила министр Минздрава.

Українці не будуть платити благодійні внески у лікарнях
Украинцы не будут платить благотворительные взносы в больницах / Unsplash

Кроме того, в 2019 году планируется подготовка и широкое обсуждение законопроекта о страховом медицинском обеспечении.

"Также в этом году мы рассчитываем, что будем иметь широкое обсуждение подготовки законопроекта модели страхового медицинского обеспечения, которое даст возможность дофинансировать оказание медицинской помощи. На сегодня есть разные мнения, как это сделать, пока у нас нет рабочей группы. Возможно, после 1 апреля мы присоединимся к экспертным обсуждениям", – добавила Скалецкая.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Украины Президент Украины Медицина Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая
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