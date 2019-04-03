Украинцы потратили миллиард гривен на лекарства для сердца: Супрун объяснила, как надо лечиться

В Украине кардиопротекторы по популярности уступают лишь нейро- и гепатопротекторным препаратам. Согласно результатам анализа продаж лекарств, метаболические кардиопротекторы по объемам продаж в 2017 году входят в тройку лидеров (920 миллионов гривен).

К сожалению, под приставкой "протектор", в частности "кардиопротектор" часто продают препараты с недоказанной эффективностью. Или еще одна проблема – препараты, которые эффективны только при определенных состояниях, покупают пациенты, которым они на самом деле не нужны, написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Читайте также: Недейственное самолечение: диетолог указала основные ошибки

Миф 1: Профилактический курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения

Реальность: Прежде всего, внутривенные и внутримышечные инъекции – это способ быстрой "доставки" лекарств в организм, который должен использоваться при тяжелых и неотложных состояниях. Поэтому совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы.

Во-вторых, наиболее распространенные в нашей стране так называемые кардиопротекторы (морфолиниева соль тиазотнои кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности. Это означает, что в настоящее время отсутствуют или крайне ограничены доказательства их клинической и прогностической эффективности у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и именно поэтому эти лекарства не внесены в современные международные и национальные рекомендации и протоколы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Миф 2: Если лекарство признали допингом, значит оно действует

Реальность: Лекарственные средства, которые оптимизируют обмен веществ в миокарде, непосредственно в период их применения приводят к более рациональному энергообразованию в клетках различных органов, что способствует более эффективной работе сердца в том числе.



Аспирин может навредить желудку, поэтому его следует принимать только по назначению врача

Именно эти свойства некоторых кардиопротекторов, в частности мельдония, вопреки правилам иногда используют спортсмены, чтобы достичь лучших результатов.

Однако стоит помнить, что кардиопротекторные эффекты этих препаратов проявляются непосредственно во время их применения. Данных в пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.

Миф 3: Для защиты сердца я постоянно принимаю аспирин

Реальность: Ацетилсалициловая кислота (аспирин – это торговое название оригинального препарата) является действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца, с перенесенным инфарктом миокарда или ишемическим мозговым инсультом или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.

В то же время при отсутствии указанной патологии, с целью первичной профилактики, аспирин не рекомендуется к применению. Результаты последних исследований показали, что у пациентов без анамнеза ИБС и атеросклеротических заболеваний периферических артерий риск развития желудочно-кишечных кровотечений существенно превышает потенциальную пользу по предотвращению сердечно-сосудистых катастроф.

Ульяна Супрун “Поэтому не доверяйте рекламе, призывающей защитить сердце препаратами ацетилсалициловой кислоты, только врач может решить целесообразность ее длительного применения у каждого конкретного пациента. Лучший метод защитить свое сердце – это здоровый образ жизни”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.