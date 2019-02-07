Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность

Украинские хирург-онколог и IТ-специалист создали программу, которая умеет ставить диагноз, используя международные протоколы онкодиагностики . В мире аналога программы нет, уверяют разработчики.

Для чего создали, кому поможет и как действует эта разработка, – в интервью 24 каналу рассказал соразработчик программы Doctoright, хирург-онколог Юрий Кондратский.

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Откуда возникла идея приложения и для чего оно?

Наша мотивация была в том, что многие пациенты, которые приходят на консультацию в Национальный институт рака, – или неправильно обследованы, или неправильно пролечены. При том, что в онкологии все достаточно хорошо запротоколировано, есть свои рекомендации, врач имеет алгоритм, по которому пациент должен быть обследован. Но многие факторы влияют на то, что это не работает.

Ситуация 1. Пациент с пятнышком в легких попадает к терапевту. Первое, что "включается" у терапевта – туберкулез. Полгода лечат туберкулез, пока не появляются метастазы в печени. И понимаем, что это не туберкулез, а рак легкого.

Приложение поможет диагностировать рак//pixabay.com

Ситуация 2. Если этот же пациент попадет к хирургу – тот скажет "Резать!". В операционную, вырезали. А оказывается – что это был метастаз из толстого кишечника. А такие операции – это нагрузка на организм и потеря времени.

Ситуация 3. Приходит дедушка или бабушка за 70 лет, с таким же пятнышком на легких. Терапевт делает вывод, что это рак. И что обследоваться и лечить его в таком возрасте нет смысла. Человек приходит домой, говорит – у меня рак. А его соседка заваривает какие-то чаи. Он начинает пить – и его обычная пневмония, воспаление легких, рассасывается. После чего появляется легенда: я попил травку и вылечился от рака. И это было бы полбеды. Через полгода второй сосед, у которого действительно рак, пошел пить этот чай – и погиб, даже не начав лечение.

Кроме того, что раковые заболевания достаточно трудно вылечить, еще есть проблема в неправильной диагностике, или в неверном лечении без диагностики. Поэтому в Украине результаты лечения онкологических заболеваний почти вдвое хуже, чем в Европе. Изменив подход, можно улучшить результаты. И для этого не требуется дорогое оборудование. Просто – заставить врачей выполнять протокол.

Большинство пациентов доверяют врачам. Но есть такие, которые предпочитают проверить, узнать второе мнение. За рубежом это распространенная практика – second opinion.

Хирург-онколог Юрий Кондратский “И мы создали приложение, "второе мнение" от экспертной системы. Основано оно на протоколах диагностики и лечения, которые проверены в крупных исследованиях и являются основными для Америки и Европы. Минздравом они приняты, разрешены в Украине. Но проблема, с которой мы столкнулись – большинство врачей о них даже не знает”.

Протокол диагностики и лечения рака легкого, например, – это 170 страниц англоязычного текста. И он обновляется каждые три месяца. Многие ли украинские врачи владеют свободно английским и могут прочитать, изучить это все и использовать в практике? Таким образом, наше приложение полезно и врачам. Потому что может применяться как помощник, справочник.

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Большинство диагностируемых онкопациентов сегодня – это больные с запущенным раком, которых вылечить нельзя. Но современная тактика лечения такова, чтобы перевести болезнь в хроническое состояние. Нобелевская премия год назад была вручена за иммунотерапию. Это лечение, которое позволяет больным с запущенным раком жить. Часто сравнивают с диабетом: человек живет, но колет инсулин. Так и здесь – человек живет пока принимает лекарства.

В лечении рака сверхважна диагностика//pixabay.com

Все эти больные придут к семейным врачам. К сожалению, врачи к этому не готовы. Если даже онкологи не успевают следить за обновлением всех протоколов.

Просмотрев рекомендации по лечению онкологии мы решили, если это алгоритм – мы сможем его взять за основу программы. И за полтора года разработали приложение. Программа уже рабочая.

Расскажите подробнее – что именно и как нужно делать пользователю?

Doctoright – это бесплатное приложение, для использования которого не требуется специальное оборудование или программное обеспечение, достаточно смартфона, планшета или компьютера. Нужно перейти на сайт doctoright.org и зарегистрироваться – по телефону. Мы старались сделать его понятным обычному пользователю. Языки пока три – украинский, русский, английский.

Суть в том, что пациенту ставят диагноз на основании определенного анализа. Если рак легкого, то на основании рентгена, как правило. Такой пациент открывает приложение и вводит результаты рентгена – выявлена патология или нет, и фотографирует вывод. Это делается во избежание человеческого фактора, потому что люди часто ошибаются.

Хирург-онколог Юрий Кондратский “Программа анализирует полученный результат и, исходя из протокола диагностики, предлагает следующий шаг. В случае с подозрением на рак легкого – это компьютерная томография. И предлагает клиники, где это можно сделать – государственные и частные. После того, как пациент делает томографию, он вносит ее результат в программу. Она предлагает следующий шаг. Таким образом, следуя алгоритму, программа собирает все необходимое для установления диагноза и устанавливает его”.

Поскольку мы за second opinion, то после установки программой предварительного диагноза она рекомендует обратиться к так называемой мультидисциплинарной комиссии в онкозаведении, где консилиум врачей окончательно устанавливает или снимает диагноз.

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Есть ли в мире подобные программы?

Мы специально проводили исследования. Программ для пациентов – нет. Есть рассчитанные на врачей. Для пациента максимум – это ведение дневника. Но в нашей программе такая опция тоже будет внедрена. Хотя главная функция – все же контроль логики диагностики.

В Украине много пациентов узнают о раке на последних стадиях//pixabay.com

Что еще есть в программе?

Разработан элемент телемедицины. Пациент в своей районной больнице в Луцке или Ивано-Франковске, например, хочет получить консультацию врача в Киеве, Львове и тому подобное. Ему не надо ехать со своими выписками. Через программу он отправляет запрос к врачу, которому тоже не надо ждать документы, достаточно просто зайти и посмотреть на них в приложении, и дать свое заключение – или посоветовать дополнительные обследования, или поставить диагноз.

Таким образом пациент может проконсультироваться онлайн, не надо везти пачку документов. Это экономит время и пациенту, и врачу. Кроме того, программа отсеивает старые, неактуальные анализы. У онкологических исследований есть "срок годности", например, результат компьютерной томографии является действительным в течение месяца. Больше – уже неактуально. И старые анализы программа врачу не показывает. Сохраняет их, но врач видит только актуальный анализ. Это экономит время врача на консультацию пациента.

Также мы добавили в процессе, хотя сначала не планировали, так называемые чек-апы. Это для людей, которые хотят следить за своим здоровьем. В мире есть программы скрининга, рассчитанные на здоровых людей, которые имеют онконастороженность – в роду были случаи онкологической патологии, или есть факторы риска как курение, и тогда стоит проходить обследование.

Хирург-онколог Юрий Кондратский “В программе человек может выбрать свой возраст, пол, привычки – и программа даст список рекомендуемых исследований. Сравнить можно с техобслуживанием машины – его проводят регулярно, а вот люди обследуются значительно реже. Причем – все согласны пройти обследование, но искать клиники и договариваться – не все готовы. Программа как раз предоставляет такой сервис: три-четыре нажатия – и вы записаны на обследование в удобный день и ча с ”.

Что говорят о вашей программе в Минздраве?

Считаем, что это больше интерес пациентских организаций. И не хотим привязываться даже к какому-то заведению. Нас уже пытались дважды купить и частные клиники. Но наша мотивация – чтобы пациент имел право выбора. У нас в планах – не просто дать пациенту список клиник, но и создать рейтинг. И можно будет видеть, где качественно обследуют, а где нет. И выбирать самого эффективного поставщика услуг.