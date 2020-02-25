Украинцы решили остаться на борту лайнера Diamond Princess, – МИД

Представитель Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко заявил, что 24 из 25 украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не планируют эвакуироваться в Украину. Еще с одним человеком пока не удалось связаться.

Однако если украинцы передумают относительно возвращения в Украину, то министерство примет соответствующие меры. Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко "Громадському радио".

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Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Сейчас 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину,

– отметил Коваленко.

Еще с одним украинцем пока не удалось связаться.

Что известно о круизном лайнере Diamond Princess

Первые случаи заражения опасным коронавирусом на лайнере Diamond Princess зафиксировали 4 февраля.

Подозревают, что болезнь распространилась от 80-летнего мужчины, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран . Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус , их госпитализировали в больницу в Японии.

, их госпитализировали в больницу в Японии. 14 февраля первым пассажирам круизного лайнера с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.

Заражения коронавирусом Covid-19 подтвердили у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые вернулись домой в Израиль и Японию после карантина.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала