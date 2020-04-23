Украинцы с греческого лайнера, где обнаружили коронавирус, возвращаются домой

69 украинцев-членов экипажа греческого судна Eleftherios Venizelos, на котором обнаружили коронавирус, прошли обязательную обсервацию. Они возвращаются в Украину.

Тесты не выявили у украинцев коронавирус, поэтому 69 членов экипажа уже выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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На борту остаются еще 12 украинцев. Посольство находится с ними на связи.

Что известно о судьбе украинцев с греческого лайнера

Лайнер Eleftherios Venizelos с командой отправился из Турции 8 марта. Корабль должен был пойти в испанский порт Кадис, где на борт зашли бы пассажиры, но из-за карантина корабль вернулся в Грецию, поскольку судно – греческое.

Судно прибыло в греческий порт Пирей еще 22 марта. У членов экипажа, среди которых были и украинцы, обнаружили коронавирус.

Они находились на карантине с 3 апреля. Срок обсервации завершился 21 апреля.

Обратите внимание! В целом Украина за время карантина эвакуировала из разных стран мира почти 145 тысяч своих граждан. Спецрейсы осуществляли украинские авиакомпании МАУ и SkyUP.



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