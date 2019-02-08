Украинцы в 2018 году потратили на лекарства бешеную сумму

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Украинцы в 2018 году потратили на лекарства почти 70 миллиардов гривен
Украинцы в 2018 году потратили на лекарства почти 70 миллиардов гривен / Фото из открытых источников

Украинцы за последний год значительно увеличили свои расходы на лекарства. В 2018 году они потратили почти 70 миллиардов гривен на медикаменты. Это на 25% больше, чем в предыдущие годы.

Как сообщили в компании "Бизнес Кредит", за прошлый год украинцы купили около 1 миллиарда упаковок лекарств, передает УНН.

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"Средневзвешенная цена лекарственного средства составляла 69,45 гривен, что на 19,52% больше по сравнению с 2017 годом", – сообщили в компании.

Всего в 2018 году аптечные продажи достигли 84,6 миллиарда гривен или 1,5 миллиарда упаковок.


Украинцы потратили на лекарства в 2018 году огромную сумму

Как выросли продажи лекарств в 2018 году? Продажи импортных лекарств в украинских аптеках выросли на 23,2%, а отечественных – на 23,7%. В частности, на импортные медикаменты было потрачено 55,7 миллиарда гривен, а на отечественные – 28,8 миллиарда гривен.

На какие лекарства вырос спрос? Среди украинцев вырос спрос на рецептурные лекарственные средства, средняя цена которых составляет 110 гривен. В то же время, снизился спрос на безрецептурные, цена которых втрое меньше – около 38 гривен.

Почему выросли аптечные продажи? Главными причинами, которые привели к росту продажи лекарств в 2018 году, были инфляция и потребительский спрос.

Сколько денег потратили украинцы на неэффективные лекарства?За пять лет украинцы потратить 3,6 миллиарда гривен на фуфломицины – лекарства с недоказанной эффективностью вредные для здоровья человека. На эти деньги можно было покрыть расходы государства на здравоохранение в 2019 году.

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Теги: Деньги Здоровье Лечение Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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