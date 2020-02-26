Украинцы в Италии не просят об эвакуации из коронавируса
Несмотря на вспышку коронавируса Covid-2019 в Италии, украинцы не просят об эвакуации. Представители общины сохраняют спокойствие и не паникуют.
Об этом сообщил изданию Радио Свобода генеральный консул Украины в Милане Роман Горяйнов.
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"С пятницы (21 февраля) ни одного обращения об эвакуации не поступало. Люди только интересуются, когда восстановится прием граждан", – отметил Роман Горяйнов.
Консул рекомендует украинцам следовать рекомендациям местных санитарных органов и отслеживать советы МИД Украины для тех, кто планирует посетить Италию в ближайшее время.
Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой через коронавируса / Getty Images
Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин считает, что людям следует отложить путешествия именно в северные области полуострова, где зафиксированы очаги распространения вируса.
"Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации по охране здоровья. Главная задача – не допустить распространения вируса. Мы ждем следующих указаний", – сказал Евгений Перелыгин.
Украинцы в Италии не просят об эвакуации домой через коронавируса / Getty Images
Какова ситуация в Италии с коронавируса
В стране продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на 26 февраля в Италии зафиксировали 12 смертельных случаев от коронавируса. Специалисты подтвердили 374 случаев заражения коронавируса. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии – 258 больных и в Венето – 71, по три случая зафиксированы в Пьемонте, Лацио и Лигурии, по одному в Марке и Больцано.
Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.
Генконсульство Украины в Милане временно остановило прием граждан и выдачу документов
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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