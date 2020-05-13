В Украине 16 425 случаев коронавируса COVID-19

За последние сутки в Украине зарегистрировали 402 новых больных коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 13 мая 9:00 общее число случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 16 425 .

О новых случаях коронавируса в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировали 16 425 случаев заболевания COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанова во время брифинга рассказал, что из них 1 130 детей и 3 208 медицинских работников.

К сожалению, в стране за минувшие сутки скончались 14 человек, и теперь общее количество летальных случаев – 439.

Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за последние сутки выздоровело рекордное количество людей. Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 343 пациентов. Всего 3 716 человек преодолели болезнь.

В течение дня больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Львовской, Винницкой и Черновицкой областях.

COVID-19 в областях Украины:

Винницкая область – 628 случаев;

Волынская область – 510 случаев;

Днепропетровская область-773 случая;

Донецкая область – 102 случая;

Житомирская область – 530 случаев;

Закарпатская область – 764 случая;

Запорожская область – 331 случай;

Ивано-Франковская область – 1144 случая;

Кировоградская область – 428 случаев;

Город Киев – 1960 случаев;

Киевская область – 1049 случаев;

Львовская область – 870 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 225 случаев;

Одесская область – 680 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ровенская область – 1045 случаев;

Сумская область – 157 случаев;

Тернопольская область – 1028 случаев;

Харьковская область – 672 случая;

Херсонская область – 165 случаев;

Хмельницкая область – 196 случаев;

Черновицкая область – 2444 случая;

Черкасская область – 346 случаев;

Черниговская область – 79 случаев.

Заметьте! Это статистика без учета данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных АР Крым и города Севастополя.

От начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 41327 сообщений о подозрении на COVID-19. За минувшие сутки в центр поступило 1038 таких сообщений.

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