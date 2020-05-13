В Украине 16 425 случаев коронавируса COVID-19
За последние сутки в Украине зарегистрировали 402 новых больных коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 13 мая 9:00 общее число случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 16 425 .
О новых случаях коронавируса в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.
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По состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировали 16 425 случаев заболевания COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанова во время брифинга рассказал, что из них 1 130 детей и 3 208 медицинских работников.
К сожалению, в стране за минувшие сутки скончались 14 человек, и теперь общее количество летальных случаев – 439.
Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за последние сутки выздоровело рекордное количество людей. Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 343 пациентов. Всего 3 716 человек преодолели болезнь.
В течение дня больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Львовской, Винницкой и Черновицкой областях.
COVID-19 в областях Украины:
- Винницкая область – 628 случаев;
- Волынская область – 510 случаев;
- Днепропетровская область-773 случая;
- Донецкая область – 102 случая;
- Житомирская область – 530 случаев;
- Закарпатская область – 764 случая;
- Запорожская область – 331 случай;
- Ивано-Франковская область – 1144 случая;
- Кировоградская область – 428 случаев;
- Город Киев – 1960 случаев;
- Киевская область – 1049 случаев;
- Львовская область – 870 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 225 случаев;
- Одесская область – 680 случаев;
- Полтавская область – 257 случаев;
- Ровенская область – 1045 случаев;
- Сумская область – 157 случаев;
- Тернопольская область – 1028 случаев;
- Харьковская область – 672 случая;
- Херсонская область – 165 случаев;
- Хмельницкая область – 196 случаев;
- Черновицкая область – 2444 случая;
- Черкасская область – 346 случаев;
- Черниговская область – 79 случаев.
Заметьте! Это статистика без учета данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных АР Крым и города Севастополя.
От начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 41327 сообщений о подозрении на COVID-19. За минувшие сутки в центр поступило 1038 таких сообщений.
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