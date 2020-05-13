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В Украине 16 425 случаев коронавируса COVID-19

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В Украине 16 425 случаев коронавируса COVID-19
/ AP

За последние сутки в Украине зарегистрировали 402 новых больных коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на 13 мая 9:00 общее число случаев заражения COVID-19 в Украине составляет 16 425 .

О новых случаях коронавируса в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавируса Аппарата СНБО Украины.

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По состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировали 16 425 случаев заболевания COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанова во время брифинга рассказал, что из них 1 130 детей и 3 208 медицинских работников.

К сожалению, в стране за минувшие сутки скончались 14 человек, и теперь общее количество летальных случаев – 439.

Впрочем, есть и хорошие новости, ведь за последние сутки выздоровело рекордное количество людей. Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 343 пациентов. Всего 3 716 человек преодолели болезнь.

В течение дня больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской, Львовской, Винницкой и Черновицкой областях.

COVID-19 в областях Украины:

  • Винницкая область – 628 случаев;
  • Волынская область – 510 случаев;
  • Днепропетровская область-773 случая;
  • Донецкая область – 102 случая;
  • Житомирская область – 530 случаев;
  • Закарпатская область – 764 случая;
  • Запорожская область – 331 случай;
  • Ивано-Франковская область – 1144 случая;
  • Кировоградская область – 428 случаев;
  • Город Киев – 1960 случаев;
  • Киевская область – 1049 случаев;
  • Львовская область – 870 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 225 случаев;
  • Одесская область – 680 случаев;
  • Полтавская область – 257 случаев;
  • Ровенская область – 1045 случаев;
  • Сумская область – 157 случаев;
  • Тернопольская область – 1028 случаев;
  • Харьковская область – 672 случая;
  • Херсонская область – 165 случаев;
  • Хмельницкая область – 196 случаев;
  • Черновицкая область – 2444 случая;
  • Черкасская область – 346 случаев;
  • Черниговская область – 79 случаев.

Заметьте! Это статистика без учета данных из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированных АР Крым и города Севастополя.

От начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 41327 сообщений о подозрении на COVID-19. За минувшие сутки в центр поступило 1038 таких сообщений.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Украины Статистика Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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