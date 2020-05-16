В Украине 17 858 выявленных случаев коронавируса: за сутки наибольшее количество выздоровевших

По состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 528 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных составляет 17 858.

Из количества больных 21 пациент умер за последние сутки, всего с начала эпидемии зафиксировано 497 летальных случаев. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Читайте также Костюмы-призраки: почему украинские медики до сих пор не получили средства защиты из Китая – объяснение Минздрава

За последние сутки 433 человека выздоровели. По словам Степанова, это самое большое количество людей, которые смогли побороть заболевание за сутки. Общее количество – 4906.

Наибольшее количество больных в городе Киеве (2221 случай) и в Черновицкой области (2647 случаев).

К сожалению, количество медиков, у которых диагностируют коронавирус, растет. За минувшие сутки заболели еще 42 медработника.

Сколько больных коронавирусом в областях

Винницкая область – 700 случаев;

Волынская область – 599 случаев;

Днепропетровская область – 806 случаев;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 540 случаев;

Закарпатская область – 858 случаев;

Запорожская область – 365 случаев;

Ивано-Франковская область – 1200 случаев;

Кировоградская область – 441 случай;

г. Киев – 2221 случай;

Киевская область – 1143 случая;

Львовская область – 969 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 236 случаев;

Одесская область – 734 случая;

Полтавская область – 263 случая;

Ровненская область – 1104 случая;

Сумская область – 161 случай;

Тернопольская область – 1065 случаев;

Харьковская область – 773 случая;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 235 случаев;

Черновицкая область – 2647 случаев;

Черкасская область – 363 случая;

Черниговская область – 105 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19.