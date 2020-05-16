В Украине 17 858 выявленных случаев коронавируса: за сутки наибольшее количество выздоровевших
По состоянию на 16 мая в Украине обнаружили 528 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество больных составляет 17 858.
Из количества больных 21 пациент умер за последние сутки, всего с начала эпидемии зафиксировано 497 летальных случаев. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
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За последние сутки 433 человека выздоровели. По словам Степанова, это самое большое количество людей, которые смогли побороть заболевание за сутки. Общее количество – 4906.
Наибольшее количество больных в городе Киеве (2221 случай) и в Черновицкой области (2647 случаев).
К сожалению, количество медиков, у которых диагностируют коронавирус, растет. За минувшие сутки заболели еще 42 медработника.
Сколько больных коронавирусом в областях
Винницкая область – 700 случаев;
Волынская область – 599 случаев;
Днепропетровская область – 806 случаев;
Донецкая область – 121 случай;
Житомирская область – 540 случаев;
Закарпатская область – 858 случаев;
Запорожская область – 365 случаев;
Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
Кировоградская область – 441 случай;
г. Киев – 2221 случай;
Киевская область – 1143 случая;
Львовская область – 969 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 236 случаев;
Одесская область – 734 случая;
Полтавская область – 263 случая;
Ровненская область – 1104 случая;
Сумская область – 161 случай;
Тернопольская область – 1065 случаев;
Харьковская область – 773 случая;
Херсонская область – 167 случаев;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черновицкая область – 2647 случаев;
Черкасская область – 363 случая;
Черниговская область – 105 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19.
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