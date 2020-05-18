В Украине больницы для коронавирусных больных загружены на 12%, где больше всего
По состоянию на 18 мая загруженность коек в больницах, предусмотренных для больных коронавирусом, составляет 12%. Больше всего людей с COVID-19 госпитализировали на Буковине.
Сейчас пациенты с коронавирусом в больницах, которые подготовили для их приема, занимают 12% имеющихся коек, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
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По состоянию на 18 мая в Украине COVID-19 болеют 12 тысяч 805 человек.
Где они лечатся
- в больницах находятся 3 тысячи 384 украинца;
- амбулаторно лечатся 9 тысяч 421 человек.
Больше загружена Буковина – там заняты 60% коек,
– отметил Ляшко.
Какова ситуация в других областях
- в Закарпатской используются 46% предусмотренных коек;
- в Киеве – почти 40%;
- в Ивано-Франковской области – 36%.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 18 мая в Украине зафиксировали 18 тысяч 616 случаев заболевания. От недуга умерли 535 человек, еще 5 тысяч 276 – выздоровели.
- В стране действует общенациональный карантин, который уже несколько раз продлевали. Сейчас он продолжается до 22 мая.
- Первый этап ослабления карантина стартовал 11 мая, второй планируют на 22 мая.