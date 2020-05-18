В Украине больницы для коронавирусных больных загружены на 12%, где больше всего

По состоянию на 18 мая загруженность коек в больницах, предусмотренных для больных коронавирусом, составляет 12%. Больше всего людей с COVID-19 госпитализировали на Буковине.

Сейчас пациенты с коронавирусом в больницах, которые подготовили для их приема, занимают 12% имеющихся коек, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет 24 канал.

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По состоянию на 18 мая в Украине COVID-19 болеют 12 тысяч 805 человек.

Где они лечатся

в больницах находятся 3 тысячи 384 украинца;

амбулаторно лечатся 9 тысяч 421 человек.

Больше загружена Буковина – там заняты 60% коек,

– отметил Ляшко.

Какова ситуация в других областях

в Закарпатской используются 46% предусмотренных коек;

в Киеве – почти 40%;

в Ивано-Франковской области – 36%.

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