В Украине количество больных COVID-19 составило 31 тысячу: где больше всего зараженных за сутки
По состоянию на 14 июня в Украине обнаружили 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы на Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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За минувшие сутки заразилось 648 человек. Наибольшее количество новых случаев было выявлено на Львовщине – +139 за сутки. Всего в области 2 797 больных.
Антирейтинг по количеству инфицированных дальше возглавляет Черновицкая область – 3 916 подтвержденных случаев, за минувшие сутки – 47.
В столице Украины было выявлено 66 новых больных, общее количество – 3 904.
Количество больных коронавирусом в областях Украины
- Винницкая область – 1393 случая;
- Волынская область — 1398 случаев;
- Днепропетровская область — 998 случаев;
- Донецкая область – 292 случая;
- Житомирская область — 1045 случаев;
- Закарпатская область – 1632 случая;
- Запорожская область — 527 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1728 случаев;
- Кировоградская область – 582 случая;
- м. Киев – 3904 случая;
- Киевская область — 1995 случаев;
- Львовская область — 2797 случаев;
- Луганская область — 56 случаев;
- Николаевская область — 321 случай;
- Одесская область — 1099 случаев;
- Полтавская область — 278 случаев;
- Ровенская область — 2341 случай;
- Сумская область — 215 случаев;
- Тернопольская область — 1427 случаев;
- Харьковская область — 1521 случай;
- Херсонская область — 180 случаев;
- Хмельницкая область — 556 случаев;
- Черновицкая область — 3916 случаев;
- Черкасская область — 543 случая;
- Черниговская область — 410 случаев.
По состоянию на утро 14 июня 2020 года в Центр поступило 864 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 71376 сообщений о подозрении на коронавирус.