По состоянию на 14 июня в Украине обнаружили 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы на Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Всего с начала эпидемии в Украине заболели 31 154 человека, 889 (+9) из них – скончались, 14 082 (+106) выздоровели. На сегодня есть 16 183 активных случая.

За минувшие сутки заразилось 648 человек. Наибольшее количество новых случаев было выявлено на Львовщине – +139 за сутки. Всего в области 2 797 больных.

Антирейтинг по количеству инфицированных дальше возглавляет Черновицкая область – 3 916 подтвержденных случаев, за минувшие сутки – 47.

В столице Украины было выявлено 66 новых больных, общее количество – 3 904.

Количество больных коронавирусом в областях Украины

Винницкая область – 1393 случая;

Волынская область — 1398 случаев;

Днепропетровская область — 998 случаев;

Донецкая область – 292 случая;

Житомирская область — 1045 случаев;

Закарпатская область – 1632 случая;

Запорожская область — 527 случаев;

Ивано-Франковская область — 1728 случаев;

Кировоградская область – 582 случая;

м. Киев – 3904 случая;

Киевская область — 1995 случаев;

Львовская область — 2797 случаев;

Луганская область — 56 случаев;

Николаевская область — 321 случай;

Одесская область — 1099 случаев;

Полтавская область — 278 случаев;

Ровенская область — 2341 случай;

Сумская область — 215 случаев;

Тернопольская область — 1427 случаев;

Харьковская область — 1521 случай;

Херсонская область — 180 случаев;

Хмельницкая область — 556 случаев;

Черновицкая область — 3916 случаев;

Черкасская область — 543 случая;

Черниговская область — 410 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 14 июня 2020 года в Центр поступило 864 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 71376 сообщений о подозрении на коронавирус.