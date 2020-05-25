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В Украине могут делать до 50 тысяч тестов на коронавирус в сутки, – Шмыгаль

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Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус / glavred.info

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на коронавирус до 40 – 50 тысяч в сутки, используя метод пулинга.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, сейчас в Украине делают 9 тысяч тестов на COVID-19.

Денис Шмыгаль
“Дальше мы будем двигаться методом пулинга – объединение четырех-пяти тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти пять тестов будут рассматриваться индивидуально”.

Он считает, что это позволит при необходимости делать 40 – 50 тысяч тестов в сутки. То есть в 4 – 5 раз больше, чем сейчас. Премьер-министр также отметил, что сейчас с тестами в стране проблем нет.

При росте тестирований количество больных остается стабильным, а количество выздоровевших или близкое к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима,
– сказал Шмыгаль.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Денис Шмыгаль Тесты на коронавирус Здоровье Лечение
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