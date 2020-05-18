В Украине начинают проводить ИФА-тесты донорам плазмы для борьбы с COVID-19

18 мая в Украине начнут проводить ИФА-тесты людям, которые переболели на коронавирус. Плазму их крови используют для разработки нового препарата против COVID-19.

Компания "Биофарма", которая занимается сбором плазмы от доноров, перенесших коронавирус, закупила 12 тысяч ИФА-тестов, сообщил в фейсбуке совладелец компании Константин Ефименко.

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Ефименко добавил, что поиски добровольцев проходят нелегко, ведь количество потенциальных доноров очень ограничено. К примеру, на момент публикации поста в Украине было 4700 людей, которые преодолели болезнь.

Из них 40% старше 60 лет и не могут быть донорами, а еще 20% не могут быть донорами из-за своих показателей.

Остается 1800 человек в большой, сорокамиллионной стране, которых нужно найти, причем не всех, а добровольцев, кто готов стать донором,

– сказал он.

Напомним, что в Сумах уже начали призывать людей к сдаче плазмы крови. Чтобы поощрить доноров, в городе ввели повышенные расценки на плазму. За 1 литр донор получает 1200 гривен и бесплатную диагностику организма.

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