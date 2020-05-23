В Украине новый рекорд по количеству тестирований на COVID-19

За прошедшие сутки в Украине осуществили рекордное количество ПЦР-тестов – более 10 тысяч. Однако Минздрав не собирается останавливаться на этом.

Тестирование на COVID-19 в Украине

Цель министерства – максимально увеличить количество тестирований в Украине, в том числе и методом ПЦР. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 мая, сообщает 24 канал.

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Степанов отметил, что впервые в Украине количество тестирований превысило 10 248 исследований методом ПЦР. Со слов Степанова, Минздрав привлекает дополнительное оборудование и лаборатории.

Заметим, что в Украине делают наименьшее количество тестов в Европе. Ежедневно в Украине тестируют примерно 7 – 9 тысяч человек. В то же время ситуация с экспресс-тестами все же лучше. Все потому, что многие компании сами закупили необходимые тесты, то же самое сделали и города.

Что известно о тестировании на коронавирус в Украине?

За апрель количество тестирований украинцев увеличилось с 700 до 7 тысяч в сутки. Министерство здравоохранения планирует увеличить количество тестирований в Украине до 20 – 25 тысяч за сутки.



В Минездраве надеются осуществить это в течение мая. Глава Минздрава Степанов добавил, что в ближайших планах Минздрава – увеличение суточных тестов до 10 тысяч. Степанов заверил, что лаборатории к этому готовы.

Почему тестирование важно

Тестирование важно в борьбе с распространением коронавируса. Южная Корея, которая массово тестировала все группы риска и оперативно выявляла людей, которые контактировали с больными, доказала эффективность своей модели. В стране заболело чуть более 11 тысяч. Из них более 90% уже выздоровели.



Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала