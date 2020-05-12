В Украине обнаружили 16 023 больных коронавирусом

За последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 375.

По состоянию на 12 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине составляет 16 023. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

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Среди новых больных коронавирусную инфекцию подтвердили у 22 детей и 88 медицинских работников.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились COVID-19 более тысячи детей и 2114 медработников.

За минувшие сутки 116 человек госпитализировали. К сожалению, зафиксировано 17 летальных случаев. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее увеличение количества больных было зафиксировано в Черновицкой и Ровненской областях, а также в Киеве.

Из положительных новостей – всего 3 373 пациента (за последние сутки – 85) уже выздоровели, в том числе 858 медработников.

Количество больных в областях:

Винницкая обл. — 580 (309 выздоровели);

Волынская обл. — 496 (119 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 748 (75 выздоровели);

Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели);

Житомирская обл. — 525 (54 выздоровели);

Закарпатская обл. — 748 (101 выздоровели);

Запорожская обл. — 331 (125 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1133 (294 выздоровели);

г. Киев — 1930 (138 выздоровели);

Киевская обл. — 1023 (173 выздоровели);

Кировоградская обл. — 425 (243 выздоровели);

Луганская обл. — 42 (14 выздоровели);

Львовская обл. — 825 (158 выздоровели);

Николаевская обл. — 225 (49 выздоровели);

Одесская обл. — 653 (39 выздоровели);

Полтавская обл. — 248 (112 выздоровели);

Ровненская обл. — 1028 (149 выздоровели);

Сумская обл. — 157 (74 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1021 (362 выздоровели);

Харьковская обл. — 623 (80 выздоровели);

Херсонская обл. — 162 (80 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 182 (53 выздоровели);

Черкасская обл. — 343 (147 выздоровели);

Черновицкая обл. — 2 396 (390 выздоровели);

Черниговская обл. — 79 (15 выздоровели).

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