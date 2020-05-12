В Украине обнаружили 16 023 больных коронавирусом
За последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 375.
По состоянию на 12 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине составляет 16 023. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Читайте также Продолжат ли карантин после 22 мая: ответ премьера
Среди новых больных коронавирусную инфекцию подтвердили у 22 детей и 88 медицинских работников.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились COVID-19 более тысячи детей и 2114 медработников.
За минувшие сутки 116 человек госпитализировали. К сожалению, зафиксировано 17 летальных случаев. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.
Наибольшее увеличение количества больных было зафиксировано в Черновицкой и Ровненской областях, а также в Киеве.
Из положительных новостей – всего 3 373 пациента (за последние сутки – 85) уже выздоровели, в том числе 858 медработников.
Количество больных в областях:
- Винницкая обл. — 580 (309 выздоровели);
- Волынская обл. — 496 (119 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 748 (75 выздоровели);
- Донецкая обл. — 100 (20 выздоровели);
- Житомирская обл. — 525 (54 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 748 (101 выздоровели);
- Запорожская обл. — 331 (125 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1133 (294 выздоровели);
- г. Киев — 1930 (138 выздоровели);
- Киевская обл. — 1023 (173 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 425 (243 выздоровели);
- Луганская обл. — 42 (14 выздоровели);
- Львовская обл. — 825 (158 выздоровели);
- Николаевская обл. — 225 (49 выздоровели);
- Одесская обл. — 653 (39 выздоровели);
- Полтавская обл. — 248 (112 выздоровели);
- Ровненская обл. — 1028 (149 выздоровели);
- Сумская обл. — 157 (74 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1021 (362 выздоровели);
- Харьковская обл. — 623 (80 выздоровели);
- Херсонская обл. — 162 (80 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 182 (53 выздоровели);
- Черкасская обл. — 343 (147 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 2 396 (390 выздоровели);
- Черниговская обл. — 79 (15 выздоровели).
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.