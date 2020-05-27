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В Украине обнаружили 21 905 случаев заражения коронавирусом

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В Украине обнаружили 21 905 случаев заражения коронавирусом
В Украине обнаружили 21 905 случаев заражения коронавирусом / Getty Images

По состоянию на 27 мая в Украине подтвердили 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

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Всего в Украине COVID-19 заболели 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели. К сожалению, зафиксировано 658 летальных случаев.

Относительно заражения медработников, то в стране заболел 4241 человек. Всего выздоровело около 2 тысяч медиков.

За прошедшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 – выздоровели. Всего в Украине 54 885 подозрений на COVID-19.

Добавим, что в Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Количество больных коронавирусом в областях

  • В Винницкой области – 932;
  • В Волынской области – 814;
  • В Днепропетровской области – 905;
  • В Донецкой области – 155;
  • В Житомирской области – 660;
  • В Закарпатской области – 1 104;
  • В Запорожской области 420;
  • В Ивано-Франковской области – 1 327;
  • В Кировоградской области 489;
  • В городе Киеве – 2 739;
  • В Киевской области – 1 474;
  • Во Львовской области – 1 443;
  • В Луганской области – 45;
  • В Николаевской области – 281;
  • В Одесской области 853;
  • В Полтавской области 267;
  • В Ровненской области – 1 514;
  • В Сумской области 166;
  • В Тернопольской области-126;
  • В Харьковской области – 959;
  • В Херсонской области 177;
  • В Хмельницкой области – 381;
  • В Черновицкой области – 3 144;
  • В Черкасской области 393;
  • В Черниговской области – 137.

В новости нет данных со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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