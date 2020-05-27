В Украине обнаружили 21 905 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 27 мая в Украине подтвердили 321 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса.
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Всего в Украине COVID-19 заболели 21 905 человек, из них – 7 995 выздоровели. К сожалению, зафиксировано 658 летальных случаев.
Относительно заражения медработников, то в стране заболел 4241 человек. Всего выздоровело около 2 тысяч медиков.
За прошедшие сутки еще 14 человек умерли от коронавируса, а 420 – выздоровели. Всего в Украине 54 885 подозрений на COVID-19.
Добавим, что в Николаевской, Полтавской, Херсонской, Сумской, Донецкой областях за сутки не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Количество больных коронавирусом в областях
- В Винницкой области – 932;
- В Волынской области – 814;
- В Днепропетровской области – 905;
- В Донецкой области – 155;
- В Житомирской области – 660;
- В Закарпатской области – 1 104;
- В Запорожской области 420;
- В Ивано-Франковской области – 1 327;
- В Кировоградской области 489;
- В городе Киеве – 2 739;
- В Киевской области – 1 474;
- Во Львовской области – 1 443;
- В Луганской области – 45;
- В Николаевской области – 281;
- В Одесской области 853;
- В Полтавской области 267;
- В Ровненской области – 1 514;
- В Сумской области 166;
- В Тернопольской области-126;
- В Харьковской области – 959;
- В Херсонской области 177;
- В Хмельницкой области – 381;
- В Черновицкой области – 3 144;
- В Черкасской области 393;
- В Черниговской области – 137.
В новости нет данных со временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.