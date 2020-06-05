В Украине обнаружили 25 964 случая COVID-19: актуальные данные
По состоянию на 5 июня в Украине подтвердили 553 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Новые данные разместил Центр общественного здоровья Украины.
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В общем с начала эпидемии в Украине лабораторно подтвердили коронавирус у 25 964 человек, 11 372 лица выздоровели. 762 пациенты не преодолели болезнь и умерли от осложнений..
За прошедшие сутки подтверждено 553 новых случая. Напомним, что днем ранее количество заболевших составило 588 и стало антирекордом.
Больше всего заболевших выявлено в Черновицкой области (3 519 случаев), Киеве (3 292), Львовской области (1 988) и Ровненской (1962) областях.
Заметим, что большинству пациентов с коронавирусом от 30 до 49 лет (35 процентов из числа заболевших) и от 50 до 69 лет (37 процентов). В общем заболели 1859 детей и 4963 медиков.
Сколько людей заболели и выздоровели в областях
- Винницкая обл. — 1093 (697 выздоровели);
- Волынская обл. — 1008 (294 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 960 (397 выздоровели);
- Донецкая обл. — 195 (119 выздоровели);
- Житомирская обл. — 855 (482 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1280 (551 выздоровел);
- Запорожская обл. — 477 (280 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1507 (893 выздоровели);
- м. Киев — 3292 (876 выздоровели);
- Киевская обл. — 1711 (472 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 538 (413 выздоровели);
- Луганская обл. — 51 (43 выздоровели);
- Львовская обл. — 1988 (492 выздоровели);
- Николаевская обл. — 307 (188 выздоровели);
- Одесская обл. — 970 (329 выздоровели);
- Полтавская обл. — 272 (255 выздоровели);
- Ровенская обл. — 1962 (1039 выздоровели);
- Сумская обл. — 188 (155 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1233 (963 выздоровели);
- Харьковская обл. — 1196 (474 выздоровели);
- Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 501 (306 выздоровели);
- Черкасская обл. — 432 (334 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 3519 (1079 выздоровели);
- Черниговская обл. — 250 (76 выздоровели).