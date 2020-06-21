Вчера в Украине зарегистрировали 735 новых пациентов с COVID-19. Следовательно, по состоянию на утро 21 июня в Украине выявлено 36 560 случаев заражения коронавирусом.

О ситуации с COVID-10 в Украине сообщает система мониторинга распространения коронавирусной инфекции аппарата СНБО Украины.

Важно Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

С начала пандемии в Украине обнаружили 36 560 случаев заражения коронавирусом. Сейчас от болезни лечатся 19 152 пациента.

Увы, за минувшие сутки зафиксировали еще 8 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За все время на территории Украины умерли 1 002 человека с коронавирусом.

В течение последнего дня выписали еще 103 человека. Зато с начала пандемии выздоровели 16 509 пациентов.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 735 человек. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали на Львовщине (+101), в Ровненской области (+96) и на Закарпатье (+80). В столице обнаружили 73 новых больных, а на Буковине – 56.

В течение последнего дня было осуществлено 12 932 теста на коронавирус. Из них 9 441 исследование методом ПЦР, а 3 491 исследование методом ИФА.

COVID-19 в областях Украины 21 июня

Винницкая область – 1647;

Волынская область – 1782;

Днепропетровская область – 1042;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 1257;

Закарпатская область – 2149;

Запорожская область – 554;

Ивано-Франковская область – 2015;

Кировоградская область – 620;

Киев – 4325;

Киевская область – 2208;

Львовская область – 3780;

Луганская область – 72;

Николаевская область – 358;

Одесская область – 1266;

Полтавская область – 291;

Ровненская область – 2872;

Сумская область – 257;

Тернопольская область – 1688;

Харьковская область – 1805;

Херсонская область – 186;

Хмельницкая область – 622;

Черновицкая область – 4324;

Черкасская область – 603;

Черниговская область – 475.

Обратите внимание! В сводке нет данных из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.

Как избежать заражения коронавирусом / Инфографика 24 канала